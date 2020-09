Halle Berry, il nuovo fidanzato è il cantante Van Hunt: la foto insieme (in mascherina) (Di lunedì 28 settembre 2020) Adesso non ci sono più dubbi: Halle Berry ha un nuovo fidanzato, il cantante funk-rock americano Van Hunt. La star di Cleveland, premio Oscar nel 2002 come migliore attrice protagonista, ha infatti pubblicato sulla sua pagina Instagram un tenero selfie di coppia, dove sia lui che lei indossano una mascherina nera. «Dovete essere coordinati», è l’ironica didascalia, seguita dall’hashtag #MasksSaveLives. Leggi su vanityfair (Di lunedì 28 settembre 2020) Adesso non ci sono più dubbi: Halle Berry ha un nuovo fidanzato, il cantante funk-rock americano Van Hunt. La star di Cleveland, premio Oscar nel 2002 come migliore attrice protagonista, ha infatti pubblicato sulla sua pagina Instagram un tenero selfie di coppia, dove sia lui che lei indossano una mascherina nera. «Dovete essere coordinati», è l’ironica didascalia, seguita dall’hashtag #MasksSaveLives.

Dopo una serie di scatti in cui mostrava i piedi del nuovo compagno, l’attrice ha finalmente pubblicato sui social un selfie di coppia: «coordinati» e felici ...

Dopo una serie di scatti in cui mostrava i piedi del nuovo compagno, l'attrice ha finalmente pubblicato sui social un selfie di coppia: «coordinati» e felici ...