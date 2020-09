Coronavirus:Francia,ministra non esclude nuovo lockdown (Di lunedì 28 settembre 2020) ANSA, - PARIGI, 28 SET - "Facciamo di tutto per evitare un riconfinamento generale" ma "non escludiamo nulla". Intervistata questa mattina ai microfoni di BFM-TV, la ministra francese per la ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 28 settembre 2020) ANSA, - PARIGI, 28 SET - "Facciamo di tutto per evitare un riconfinamento generale" ma "non escludiamo nulla". Intervistata questa mattina ai microfoni di BFM-TV, lafrancese per la ...

Covid a Modena Nuovi casi in flessione: otto in provincia Contagiati 2 turisti rientrati dal Marocco

I modenesi che hanno contratto il virus sono in isolamento a casa In regione l’età media dei cittadini positivi al tampone è di 38 anni ...

