Barcellona, offerto Zinchenko del Manchester City (Di lunedì 28 settembre 2020) Calciomercato Barcellona: i blaugrana potrebbero rinforzarsi con Oleksandr Zinchenko Il Barcellona e il Manchester City potrebbero essere protagonisti di una trattativa di mercato in questa ultima settimana di calciomercato. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, i Citizens avrebbero offerto al club blaugrana il cartellino di Oleksandr Zinchenko; terzino sinistro ucraino classe 1996 che si è messo in mostra nelle ultime stagioni. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 settembre 2020) Calciomercato: i blaugrana potrebbero rinforzarsi con OleksandrIle ilpotrebbero essere protagonisti di una trattativa di mercato in questa ultima settimana di calciomercato. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, i Citizens avrebberoal club blaugrana il cartellino di Oleksandr; terzino sinistro ucraino classe 1996 che si è messo in mostra nelle ultime stagioni. Leggi su Calcionews24.com

infoitsport : Dalla Spagna: Dzeko offerto al Barcellona dopo l’addio di Suarez, ma scartato per l’età - cbc556bddb364a1 : Look what I saw in the 'Pagine Romaniste' app: - TuttoASRoma : MERCATO ROMA Dzeko è stato offerto al Barcellona - VoceGiallorossa : ?? #Dzeko era stato offerto al #Barcellona, ma il club spagnolo ha rifiutato #AsRoma #Calciomercato… - romanewseu : Dalla Spagna: #Dzeko offerto al #Barcellona dopo l'addio di #Suarez, ma scartato per l'età #ASRoma #Romanewseu… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona offerto L'inspiegabile offerta del Barcellona per Lautaro Martinez Onefootball Mercato: Lazio a un passo da Andreas Pereira, Chiesa spinge per lasciare la Fiorentina

Accelerazione delle trattative a una settimana dalla chiusura. Il club biancoceleste sul brasiliano con passaporto belga del Manchester United, ...

Barcellona, offerto Zinchenko del Manchester City

Il Manchester City avrebbe offerto al Barcellona il cartellino del terzino mancino ucraino Oleksandr Zinchenko classe 1996 ...

Accelerazione delle trattative a una settimana dalla chiusura. Il club biancoceleste sul brasiliano con passaporto belga del Manchester United, ...Il Manchester City avrebbe offerto al Barcellona il cartellino del terzino mancino ucraino Oleksandr Zinchenko classe 1996 ...