Sarà il vetro a salvare il ghiaccio dell’Artico? La bizzarra proposta arriva dagli USA (Di domenica 27 settembre 2020) La perdita di ghiaccio artico si fa di anno in anno più critica. E’ notizia di qualche giorno fa che quest’anno si è raggiunto il secondo minimo di estensione da quando si effettuano le rilevazioni. Secondo le previsioni dei climatologi, fra pochi decenni il ghiaccio marino artico potrebbe sparire completamente durante il periodo estivo e nel timore che l’azione per combattere il cambiamento climatico sia troppo lenta, alcuni scienziati stanno testando metodi non convenzionali per arginare la perdita del ghiaccio. Una delle caratteristiche più importanti del ghiaccio è quella di riflettere la luce solare nello spazio (effetto albedo). L’aumento delle temperature ha causato nella zona artica un circolo vizioso: il ghiaccio che riflette la luce ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 27 settembre 2020) La perdita diartico si fa di anno in anno più critica. E’ notizia di qualche giorno fa che quest’anno si è raggiunto il secondo minimo di estensione da quando si effettuano le rilevazioni. Secondo le previsioni dei climatologi, fra pochi decenni ilmarino artico potrebbe sparire completamente durante il periodo estivo e nel timore che l’azione per combattere il cambiamento climatico sia troppo lenta, alcuni scienziati stanno testando metodi non convenzionali per arginare la perdita del. Una delle caratteristiche più importanti delè quella di riflettere la luce solare nello spazio (effetto albedo). L’aumento delle temperature ha causato nella zona artica un circolo vizioso: ilche riflette la luce ...

biondi_danilo : @doluccia16 Quando la campana di vetro si romperà anche i lacchè di Regime dovranno pensare a se stessi, perchè chi… - stringimimiley : Non sono assolutamente appena corsa fuori dalla vasca da bagno perché il cane non si regge in piedi e si stava per… - sallyvg : @squirrel93ful Ma le ha regalato un pezzo di vetro? Tra un annetto ci sarà un'epidemia di separazioni. Il lockdown ha dato alla testa - Since_in_1981 : @buffona5 Sarà che dentro ci sono le bottiglie vuote di birra, Ma guai a chi mi tocca il bidone del vetro ? - ilverdeeilblu : Francesco Vetrò, Presidente @GSErinnovabili: necessaria una maggiore capacità sono intercettare le risorse e gli in… -

Ultime Notizie dalla rete : Sarà vetro Come rendere più leggera la bolletta del gas Quotidianodiragusa.it