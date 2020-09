Milano, Carabinieri trovano 21 kg di eroina: 48enne arrestato (Di domenica 27 settembre 2020) I Carabinieri di Milano hanno arrestato un operaio 48enne per detenzione di stupefacenti: in casa oltre 21 kg di eroina. Operazione antidroga dei Carabinieri di Milano, che hanno arrestato un operaio di 48 anni incensurato. L’uomo, residente a Bergamo, era fermo con un furgoncino in via Tiepolo, al confine tra Città Studi e il quartiere … Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 27 settembre 2020) Idihannoun operaioper detenzione di stupefacenti: in casa oltre 21 kg di. Operazione antidroga deidi, che hannoun operaio di 48 anni incensurato. L’uomo, residente a Bergamo, era fermo con un furgoncino in via Tiepolo, al confine tra Città Studi e il quartiere … Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it.

_Carabinieri_ : Prosegue “Avamposti”, la serie tv sull’impegno dell’Arma nelle realtà urbane più delicate. Stasera in prima serata… - SeddaAnna : 'Bambini siete il nostro futuro': il messaggio dei carabinieri lasciato sulla lavagna dopo le elezi… - _Airali : @ComuneMI complimenti per la gestione degli assembramenti. Sabato sera davanti all'Accademia di Brera centinaia e c… - robertadanesi93 : RT @RadioItalia: Una nonnina in gamba ha intuito la truffa telefonica e ha collegato al telefono i carabinieri! Bravissima! (da: @repubblic… - mspagnoletto : 'Bambini siete il nostro futuro': il messaggio dei carabinieri lasciato sulla lavagna dopo le elezi… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Carabinieri Cambio al vertice dei carabinieri di Milano, il bilancio di De Marchis: "Contro il crimine organizzato serve una battaglia culturale" La Repubblica Milano, Carabinieri trovano 21 kg di eroina: 48enne arrestato

I Carabinieri di Milano hanno arrestato un operaio di 48 anni dopo aver trovato 21 kg di eroina in un appartamento di cui aveva le chiavi.

Nel bosco una piantagione di marijuana con sistema di irrigazione e telecamere di controllo

C’è tanta droga da caricare un furgoncino. A Pralormo, i carabinieri della compagnia di Chieri hanno trovato un’intera piantagione cresciuta tra la vegetazione già fitta di un bosco. Chi la curava ave ...

I Carabinieri di Milano hanno arrestato un operaio di 48 anni dopo aver trovato 21 kg di eroina in un appartamento di cui aveva le chiavi.C’è tanta droga da caricare un furgoncino. A Pralormo, i carabinieri della compagnia di Chieri hanno trovato un’intera piantagione cresciuta tra la vegetazione già fitta di un bosco. Chi la curava ave ...