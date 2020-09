La nave del terrore che portò Italia e Stati Uniti sull' orlo dello scontro

Leggi su panorama

(Di domenica 27 settembre 2020) Trentacinque anni fa il sequestro dell'Achille Lauro da parte di quattro esponenti legati al Fronte nazionale della Palestina; all'uccisione di un turista americano, Leon Klinghoffer. Ma la promessa della liberazione del commando da parte del governo Craxi fece infuriare il presidente statunitense Ronald Reagan. E Roma e Washington arrivarono a un passo dal conflitto.Trentacinque anni fa, il 7 ottobre 1985, il dirottamento dellaAchille Lauro rischiò di trasformarsi in una carneficina e, come conseguenza diretta, provocò un crisi diplomatica fra. Le relazioni fra i due Paesi si raffreddarono fino a toccare il minimo storico di tutti i tempi. La vicenda cominciò con quattro terroristi legati al Fronte nazionale della Palestina che, come turisti ...