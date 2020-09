“Guardate Francesco!” Ilary Blasi riprende il marito a tradimento Totti beccato così

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 27 settembre 2020)e Francescoregalano sempre tante emozioni. I fan della coppia non corrono il rischio di annoiarsi perchè l’ex capitano giallorosso e la sua splendida moglie non fanno altro che deliziare i loro follower con siparietti sempre molto divertenti. Una coppia affiatata, che non perde mai il senso dell’ironia. Un ingrediente indispensabile per sdrammatizzare anche sugli impegni quotidiani di famiglia. Pochissime ore fa, la conduttrice televisiva, sempre molto attiva sui social, ha condiviso alcuni dettagli sul proprio sabato pomeriggio. Non è mai mancato da parte diun certo occhio di riguardo nei confronti dei fan, sempre molto attenti a seguire come procede la vita familiare del bomber giallorosso. E anche Francescorestituisce ...