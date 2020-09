Covid | situazione sotto controllo in Italia ma la curva epidemiologica sta cambiando

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 27 settembre 2020) Francesca Galici Lanel Paese èma gli esperti tengono alta l'attenzione: no all'apertura degli stadi e nessuna autonomia decisionale alle regioni L', nella sua interezza, non è mai statafree e da agosto in poi nel nostro Paese si assiste a un nuovo innalzamento del numero dei contagi. Finora il trend non è preocupante, anche se l'indicatore più affidabile per testare ladel Paese non sono i contagi ma i ricoverati in terapia intensiva. Attualmente la, le percentuali di aumento in tal senso sono in crescita di un punto percentuale al mese, ancora sostenibile per il nostro sistema sanitario. ...