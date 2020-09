Coronavirus: Fauci, 'cautamente ottimista, vaccino a inizio 2021' (2) (Di domenica 27 settembre 2020) (Adnkronos) - In videoconferenza con gli Stati Uniti, Fauci sottolinea come non è possibile dare una risposta definitiva" sulla data dell'efficacia di un vaccino, perché "dipenderà dai vaccini ora sotto esami" che devono essere "sicuri ed efficaci". Negli Stati Uniti "ci sono sei vaccini che in questo momento vengono sottoposti a esami per la sicurezza e l'efficacia, quattro sono già alla fase 3 e visto il livello dell'infezione possiamo dire che saremo in grado di sapere la probabilità della sua efficacia entro novembre-dicembre", afferma. "Ho la sensazione di poter dire di essere cautamente ottimista, nel senso che avremo un vaccino sicuro ed efficace più o meno all'inizio del 2021. Ci sono già alcune aziende che ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 settembre 2020) (Adnkronos) - In videoconferenza con gli Stati Uniti,sottolinea come non è possibile dare una risposta definitiva" sulla data dell'efficacia di un, perché "dipenderà dai vaccini ora sotto esami" che devono essere "sicuri ed efficaci". Negli Stati Uniti "ci sono sei vaccini che in questo momento vengono sottoposti a esami per la sicurezza e l'efficacia, quattro sono già alla fase 3 e visto il livello dell'infezione possiamo dire che saremo in grado di sapere la probabilità della sua efficacia entro novembre-dicembre", afferma. "Ho la sensazione di poter dire di essere, nel senso che avremo unsicuro ed efficace più o meno all'del. Ci sono già alcune aziende che ...

