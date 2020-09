Venturato | la conferenza stampa pre partita

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 26 settembre 2020) Il Cittadella didebutterà domani alle ore 15.00 contro la Cremonese, padrone di casa, presso lo stadio Giovanni Zini. Roberto, nella consuetapre, ha presentato la stagione e le sue aspettative per ladi domani. “Quest’anno è una stagione particolare, ci sono state meno settimane per arrivare al via del campionato. Di solito si arriva più gradualmente al primo impegno ufficiale, ma è una situazione che vale per tutti e per questo dobbiamo abituarci a questi scenari. Abbiamo qualità che possiamo esprimere e che penso verranno fuori. Passiamo da unaamichevole a una in cui saranno in palio i primi punti dell’anno“. Riguardo alla Cremonese, ...