The Midnight Sky: George Clooney nelle prime foto del film

George Clooney ritornerà sugli schermi con il film The Midnight Sky, prodotto da Netflix, e online sono apparse le prime foto. The Midnight Sky è il nuovo film diretto e interpretato da George Clooney di cui Vanity Fair ha condiviso online le prime foto ufficiali. Il progetto viene descritto tra le pagine del magazine come un insime di Gravity e Reenant. La sceneggiatura di The Midnight Sky è stata scritta da Mark L. Smith e racconterà la storia di Augustine, uno scienziato che prova a impedire a un gruppo di astronauti di ritornare sulla Terra dopo che una catastrofe globale ha distrutto il pianeta. Augustine e Iris (Caoilinn Springall) sono ...

The Midnight Sky è il nuovo film diretto e interpretato da George Clooney di cui Vanity Fair ha condiviso online le prime foto ufficiali. Il progetto viene descritto tra le pagine del magazine come un ...

