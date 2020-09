Regionali, candidato “Centro Democratico” presenta reclamo: decine di voti non conteggiati (Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Antonello Bonacci, candidato alle Regionali per “Centro Democratico”, lista a sostegno di Vincenzo De Luca, ha presentato reclamo alla commissione elettorale di Caserta per l’attribuzione di 94 voti di preferenza, che a suo dire potrebbero farlo entrare in Consiglio Regionale. Il reclamo mira infatti a far attribuire da parte del Viminale i voti risultanti dai verbali di tre sezioni del Comune di Calvi Risorta. Secondo Bonacci, assistito dall’avvocato Pasquale Marotta, i voti sono riportati correttamente nei verbali, ma poi scompaiono dalle tabelle del sito internet del Ministero dell’Interno, probabilmente per una errata trascrizione. Stando a quanto riportato dai ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Antonello Bonacci,alleper “Centro Democratico”, lista a sostegno di Vincenzo De Luca, hatoalla commissione elettorale di Caserta per l’attribuzione di 94di preferenza, che a suo dire potrebbero farlo entrare in Consiglio Regionale. Ilmira infatti a far attribuire da parte del Viminale irisultanti dai verbali di tre sezioni del Comune di Calvi Risorta. Secondo Bonacci, assistito dall’avvocato Pasquale Marotta, isono riportati correttamente nei verbali, ma poi scompaiono dalle tabelle del sito internet del Ministero dell’Interno, probabilmente per una errata trascrizione. Stando a quanto riportato dai ...

repubblica : Elezioni regionali Toscana, il Pd: “Candidato di Forza Nuova a Siena nella lista per Ceccardi” - Open_gol : Iacopo Melio (@iacopo_melio) è il candidato più votato in Toscana. La sua storia da “Vorrei solo prendere il tren… - you_trend : ?? #Regionali in #Campania: Vincenzo #DeLuca è risultato il candidato più votato in quasi tutti i comuni, e in quasi… - TommyBrain : Regionali Toscana, Marco Rizzo-Partito Comunista: +Abbiamo candidato Salvatore Catello, con la ...' - IacobellisT : Regionali Toscana, Marco Rizzo-Partito Comunista: +Abbiamo candidato Salvatore Catello, con la ...' -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali candidato Elezioni regionali in Italia, i risultati definitivi e l’elenco degli eletti nei Consigli regionali Fanpage.it Salvini e la leadership della Lega, Zaia detta la sua linea

“Se guardiamo agli amministratori – continua – i cittadini sono pronti a votare qualunque candidato ... Se avessimo il famoso Senato delle Regioni alla tedesca, avremmo finalmente il ...

Il candidato governatore della Puglia Fitto positivo al Covid-19: sta bene

Il candidato governatore della Puglia Raffaele Fitto, sconfitto dal riconfermato Emiliano alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre, è risultato positivo al coronavirus. Insieme a lui ha contratto ...

“Se guardiamo agli amministratori – continua – i cittadini sono pronti a votare qualunque candidato ... Se avessimo il famoso Senato delle Regioni alla tedesca, avremmo finalmente il ...Il candidato governatore della Puglia Raffaele Fitto, sconfitto dal riconfermato Emiliano alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre, è risultato positivo al coronavirus. Insieme a lui ha contratto ...