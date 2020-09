Progresso economico, sociale e culturale del Mezzogiorno: alla Biogem la Targa di Mattarella (Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiAriano Irpino (Av) – L’iniziativa – patrocinata dal Senato della Repubblica, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e dall’Università degli studi di Napoli “Federico II” – segnala dal 1970 contestualmente giovani studiosi del nostro Mezzogiorno e personalità del mondo istituzionale, economico, scientifico e culturale che “hanno contribuito con la loro attività a sostenere le esigenze di sviluppo e di Progresso del Sud”. I riconoscimenti intendono dare sempre più visibilità all’altra faccia del Sud. Quella efficiente, che fa profitti, che promuove iniziative vincenti. che vuole indicare quei percorsi operosi nel mondo dell’imprenditoria, della ricerca, dell’innovazione, non un Sud delle ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiAriano Irpino (Av) – L’iniziativa – patrocinata dal Senato della Repubblica, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e dall’Università degli studi di Napoli “Federico II” – segnala dal 1970 contestualmente giovani studiosi del nostroe personalità del mondo istituzionale,, scientifico eche “hanno contribuito con la loro attività a sostenere le esigenze di sviluppo e didel Sud”. I riconoscimenti intendono dare sempre più visibilità all’altra faccia del Sud. Quella efficiente, che fa profitti, che promuove iniziative vincenti. che vuole indicare quei percorsi operosi nel mondo dell’imprenditoria, della ricerca, dell’innovazione, non un Sud delle ...

Il valore alla base del nuovo brand è la continua tensione al progresso delle persone e delle organizzazioni. Jefferson Wells completa la famiglia di brand di Manpower Group - Manpower, Experis e ...

Biogem Ariano Irpino, una targa da Mattarella

Saranno consegnati lunedì 12 ottobre, alle ore 16, presso la sala Zuccari di palazzo Giustiniani, i premi “Guido Dorso”, promossi dall’omonima associazione presieduta da Nicola Squitieri. L’iniziativa ...

