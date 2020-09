Grande Fratello Vip 5 | Matilde Brandi parla del marito Marco Costantini e della morte dei genitori

(Di venerdì 25 settembre 2020)Vip 5,è tra le protagoniste assolute di quest'edizione. Finita al televoto, la showgirl ha ripercorso la sua storia nella tradizionale lineavita, appuntamento fisso per gli inquilinicasa. La ballerina ha ricordato la sua infanzia felice e la svolta lavorativa, avvenuta ad appena 19 anni, quando venne scoperta da Gigi Proietti. Dopo i successi a Buona Domenica e a Torno Sabato, l'arrivo del teatro e dell'amore.ha infatti iniziato una relazione con, che poi l'avrebbe resa mamma di due gemelle, Aurora e Sofia. Galeotto fu un viaggio a Formentera, isola d'amore, sentimento che più volte è stato messo in dubbio dalla vita di coppia. Una linea ...

GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - GrandeFratello : La decisione di Grande Fratello su Fausto Leali è arrivata: è ufficialmente squalificato e deve immediatamente abba… - VicolodelleNews : ‘#GFVip’ Boom Gabriel Garko è pronto finalmente a dire la verità, sostenuto dalla persona che finora aveva nascosto… - VailatiSergio : RT @AleteiaIT: Lorella Cuccarini accusata di omofobia: la sua risposta è una lezione di stile @LCuccarini - pattycanino98 : @AleteiaIT @LCuccarini Vorrei sapere quale criterio usano quando selezionano i personaggi del Grande Fratello. Tra… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

Sarà ospite stasera Gabriel Garko al Grande Fratello Vip. L’attore, per molti anni protagonista delle fiction andate in onda sulle reti Mediaset, sarà intervistato da Alfonso Signorini e dovrebbe aver ...Gabriel Garko sarà ospite del GF Vip il 25 settembre, ed è probabile che parlerà delle rivelazioni fatte da Adua Del Vesco. Gabriel Garko ha annunciato via social che sarà ospite del Grande Fratello V ...