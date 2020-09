Coronavirus, l’Oms si congratula con l’Italia con un video su Twitter (Di venerdì 25 settembre 2020) L’Oms omaggia l’Italia in un video pubblicato su Twitter: “Ha reagito con forza alla pandemia“. L’Oms omaggia l’Italia “L’Italia è stato il primo Paese occidentale a essere stato pesantemente colpito dal Covid-19 – si legge su Twitter – Il governo e la comunità, a tutti i livelli, hanno reagito con forza e hanno ribaltato la traiettoria dell’epidemia con una serie di misure basate sulla scienza“. Il messaggio, pubblicato sul profilo dell’Organizzazione mondiale della Sanità, è stato accompagnato da un video per raccontare attraverso testimonianze e immagini l’esperienza italiana. Tra i molti che hanno condiviso il post vi è anche il premier Giuseppe Conte, mostratosi orgoglioso. #Italy ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 25 settembre 2020) L’Oms omaggia l’Italia in unpubblicato su: “Ha reagito con forza alla pandemia“. L’Oms omaggia l’Italia “L’Italia è stato il primo Paese occidentale a essere stato pesantemente colpito dal Covid-19 – si legge su– Il governo e la comunità, a tutti i livelli, hanno reagito con forza e hanno ribaltato la traiettoria dell’epidemia con una serie di misure basate sulla scienza“. Il messaggio, pubblicato sul profilo dell’Organizzazione mondiale della Sanità, è stato accompagnato da unper raccontare attraverso testimonianze e immagini l’esperienza italiana. Tra i molti che hanno condiviso il post vi è anche il premier Giuseppe Conte, mostratosi orgoglioso. #Italy ...

