Tampone per Natalia Paragoni fidanzata Andrea Zelletta: ecco l’esito (Di giovedì 24 settembre 2020) Tampone per Natalia Paragoni, la fidanzata del gieffino Andrea Zelletta ha comunicato l’esito del test sui social. ecco cosa ha affermato. foto facebookIl suo fidanzato Andrea Zelletta è uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip e anche uno al momento dei più apprezzati, forse anche per la grande fetta di pubblico che grazie al suo passato televisivo raccoglie. La sua fidanzata conosciuta proprio sul trono di Uomini e Donne, in questi giorni si è anche espressa su alcuni atteggiamenti riguardo alle donne di casa: “Dayane che si spoglia davanti a lui non mi da fastidio, lui fa il modello è abituato ad avere donne bellissime vicino”. Ad ... Leggi su chenews (Di giovedì 24 settembre 2020)per, ladel gieffinoha comunicato l’esito del test sui social.cosa ha affermato. foto facebookIl suo fidanzatoè uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip e anche uno al momento dei più apprezzati, forse anche per la grande fetta di pubblico che grazie al suo passato televisivo raccoglie. La suaconosciuta proprio sul trono di Uomini e Donne, in questi giorni si è anche espressa su alcuni atteggiamenti riguardo alle donne di casa: “Dayane che si spoglia davanti a lui non mi da fastidio, lui fa il modello è abituato ad avere donne bellissime vicino”. Ad ...

AntoVitiello : AC #Milan comunica che Zlatan #Ibrahimovic è risultato positivo al tampone effettuato per la partita odierna, Milan… - vaticannews_it : #24settembre Il cardinale #Tagle @CardinalChito - prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli -… - rtl1025 : ?? 'Zlatan #Ibrahimovic è risultato positivo al tampone effettuato per la partita odierna, #Milan-Bodø/Glimt'. Lo di… - prest0nlogan : RT @ambragaravaglia: Dopo Spagna, Croazia, Grecia e Malta, tampone obbligatorio da domani anche per chi arriva dalla Francia. https://t.co… - GreenMidnight1 : RT @AntoVitiello: AC #Milan comunica che Zlatan #Ibrahimovic è risultato positivo al tampone effettuato per la partita odierna, Milan-Bodø/… -