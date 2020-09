Olimpiadi Tokyo 2020, Bach: “Possono svolgersi anche senza un vaccino” (Di giovedì 24 settembre 2020) Le Olimpiadi di Tokyo 2020, rinviate al 2021 per via della pandemia di coronavirus, si svolgeranno anche in assenza di un vaccino. A dichiararlo è il presidente del Cio Thomas Bach, intervenuto in videoconferenza in una call con il comitato organizzatore dei Giochi: “Vediamo che lo sport sta tornando, lentamente ma in sicurezza e alcuni grandi eventi si sono già svolti con successo, incluse le partite di calcio della J-League in Giappone. Eventi complessi come il Tour de France hanno dimostrato che le manifestazioni sportive si possono svolgere anche senza vaccino”. Leggi su sportface (Di giovedì 24 settembre 2020) Ledi, rinviate al 2021 per via della pandemia di coronavirus, si svolgerannoin asdi un vaccino. A dichiararlo è il presidente del Cio Thomas, intervenuto in videoconferenza in una call con il comitato organizzatore dei Giochi: “Vediamo che lo sport sta tornando, lentamente ma in sicurezza e alcuni grandi eventi si sono già svolti con successo, incluse le partite di calcio della J-League in Giappone. Eventi complessi come il Tour de France hanno dimostrato che le manifestazioni sportive si possono svolgerevaccino”.

