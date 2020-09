Museo archeologico Stabiae | ecco i reperti mai visti della Beverly Hills dell’antichità

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 24 settembre 2020) Affreschi, pavimenti in opus sectile, stucchi, sculture, terracotte, vasellame da mensa, oggetti in bronzo e in ferro. Prestigiosi, alcuni mai esposti prima in Italia, sono l’attrazione principale del, il nuovo sito inaugurato oggi a Castellammare in provincia di Napoli e intitolato a Libero D’Orsi, il preside che negli anni Cinquanta intraprese la riscoperta delle villa Stabiane già parzialmente indagate in età borbonica. “Oggi è un giorno di festa, apre un nuovo. Il percorso espositivo offre la visita di una collezione che non si vedeva da anni e costituisce una nuova offerta turistica importante per la Campania”, ha detto il ministro per i Beni e le Attività Culturali Dario Franceschini in un messaggio ...