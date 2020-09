Meghan Markle sempre più hollywoodiana (e meno reale): l’apparizione ad «America’s Got Talent» (Di giovedì 24 settembre 2020) Meghan Markle ha scelto un palco pop, il più pop che la televisione possa offrire. E, negli Stati Uniti, ha fatto la sua prima apparizione ad America’s Got Talent. «Vorrei solo farti sapere», ha cominciato la Duchessa di Sussex, rivolta ad Archie Williams, «Che tutti noi siamo stati toccati profondamente dalla tua storia e, ogni settimana, abbiamo tifato per te, e non perché siamo di parte grazie al tuo nome». L’attrice ha abbozzato un sorriso, poi è tornata seria. «Questo è un messaggio speciale per te», ha detto, rivolgendo ogni sua attenzione al concorrente Archie Williams, condannato a una vita in carcere per un crimine mai commesso. Leggi su vanityfair (Di giovedì 24 settembre 2020) Meghan Markle ha scelto un palco pop, il più pop che la televisione possa offrire. E, negli Stati Uniti, ha fatto la sua prima apparizione ad America’s Got Talent. «Vorrei solo farti sapere», ha cominciato la Duchessa di Sussex, rivolta ad Archie Williams, «Che tutti noi siamo stati toccati profondamente dalla tua storia e, ogni settimana, abbiamo tifato per te, e non perché siamo di parte grazie al tuo nome». L’attrice ha abbozzato un sorriso, poi è tornata seria. «Questo è un messaggio speciale per te», ha detto, rivolgendo ogni sua attenzione al concorrente Archie Williams, condannato a una vita in carcere per un crimine mai commesso.

