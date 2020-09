Manchester United | l’ex Parker attacca | “Maguire capitano solo perchè costato 80 milioni”

(Di giovedì 24 settembre 2020) Proseguono le difficoltà del, che nonostante i grandi investimenti degli ultimi anni continua a non archiviare i risultati sperati. Un attacco frontale ai Red Devils arriva oggi da Paul Walker, exnella gloriosa era Ferguson: nel mirino la fragilità difensiva della squadra di Solskjaer, la cui coppia difensiva è composta da Maguire e Lindelof. “Serve qualcuno in grado di guidare la difesa, Maguire èperchè è80 milioni – punge– Ci vuole qualcuno come in passato erano Vidic e Stam.” “Penso che anche Wes Brown o Johnson al massimo della forma renderebbero meglio del 30% o 40% rispetto a Maguire – continua l’ex giocatore – ...

In prima fila c'è la questione Koulibaly: con Manchester City e Psg era in atto una situazione ... la società giallorossa non intende alzare l'offerta allo United di 12 milioni. Dall'Inter andrà via ...Nonostante la forte volontà del giocatore di ritornare in Italia dopo un anno in prestito, i giallorossi non sono ancora riusciti a trovare un accoro valido con il Manchester United, per nulla ...