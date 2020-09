Inchiesta camici, la Procura di Milano: «Fontana era coinvolto e ha cercato di non lasciare traccia» (Di giovedì 24 settembre 2020) La Procura di Milano ha firmato una richiesta per chiedere la consegna degli smartphone ai protagonisti del “caso camici” che vede indagati il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana, la moglie Roberta Dini e il cognato Andrea. Nel documento si legge del «diffuso coinvolgimento di Fontana», non solo il governatore della Lombardia sarebbe stato al corrente della situazione ma avrebbe anche cercato di nascondere la sua presenza in vista di eventuali inchieste. Nelle carte infatti si parla di «volontà di evitare di lasciare traccia del suo coinvolgimento mediante messaggi scritti». Una tesi che sarebbe supportata da alcune dichiarazioni, come quella tra Andrea Dini e la sorella Roberta: ... Leggi su open.online (Di giovedì 24 settembre 2020) Ladiha firmato una richiesta per chiedere la consegna degli smartphone ai protagonisti del “caso” che vede indagati il presidente della regione Lombardia Attilio, la moglie Roberta Dini e il cognato Andrea. Nel documento si legge del «diffuso coinvolgimento di», non solo il governatore della Lombardia sarebbe stato al corrente della situazione ma avrebbe anchedi nascondere la sua presenza in vista di eventuali inchieste. Nelle carte infatti si parla di «volontà di evitare didel suo coinvolgimento mediante messaggi scritti». Una tesi che sarebbe supportata da alcune dichiarazioni, come quella tra Andrea Dini e la sorella Roberta: ...

