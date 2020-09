Tegola PSG: Di Maria squalificato dopo lo sputo contro il Marsiglia (Di mercoledì 23 settembre 2020) Proprio quando le assenze iniziavano a calare di numero, il Paris Saint-Germain si ritrova nuovamente privo di un suo tesserato. Si tratta di Angel Di Maria. Il fuoriclasse argentino paga una follia durante il sentitissimo match contro il Marsiglia. L'ex Real Madrid e Manchester United è arrivato al punto di sputare all'indirizzo di un avversario. Un gesto gravissimo, punito con una dura squalifica.caption id="attachment 1008993" align="alignnone" width="1024" Di Maria (getty images9/captionSANZIONEDi Maria salterà quattro gare. Il provvedimento scatterà dal 29 settembre e perlomeno potrà permettere al club parigino di averlo in campo contro Stade Reims. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di mercoledì 23 settembre 2020) Proprio quando le assenze iniziavano a calare di numero, il Paris Saint-Germain si ritrova nuovamente privo di un suo tesserato. Si tratta di Angel Di. Il fuoriclasse argentino paga una follia durante il sentitissimo matchil. L'ex Real Madrid e Manchester United è arrivato al punto di sputare all'indirizzo di un avversario. Un gesto gravissimo, punito con una dura squalifica.caption id="attachment 1008993" align="alignnone" width="1024" Di(getty images9/captionSANZIONEDisalterà quattro gare. Il provvedimento scatterà dal 29 settembre e perlomeno potrà permettere al club parigino di averlo in campoStade Reims. ITA Sport Press.

Proprio quando le assenze iniziavano a calare di numero, il Paris Saint-Germain si ritrova nuovamente privo di un suo tesserato. Si tratta di Angel Di Maria. Il fuoriclasse argentino paga una follia ...

