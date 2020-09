Rarissimo tumore al cervello: morta a 18 anni Angelica, promessa della pallavolo (Di mercoledì 23 settembre 2020) La famiglia è riuscita a raccogliere 100mila euro per sottoporla a delicate operazioni chirurgiche ma il tumore non è stato sconfitto. Angelica Abate è morta giovanissima Era considerata una promessa della pallavolo ma purtroppo il suo sogno è stato bruscamente interrotto da una grave malattia contro la quale ha combattuto, con tutte le sue forze, … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 23 settembre 2020) La famiglia è riuscita a raccogliere 100mila euro per sottoporla a delicate operazioni chirurgiche ma ilnon è stato sconfitto.Abate ègiovanissima Era considerata unama purtroppo il suo sogno è stato bruscamente interrotto da una grave malattia contro la quale ha combattuto, con tutte le sue forze, … L'articolo NewNotizie.it.

AlfioMarciante : RT @Zbarskij: @umanesimo storia di merda, un bastardo tumore rarissimo, lui un grande per la categoria. Meno di un anno fa, quando era nell… - Zbarskij : @umanesimo storia di merda, un bastardo tumore rarissimo, lui un grande per la categoria. Meno di un anno fa, quand… - Domenic20508867 : È morto a 35 anni Rocco Augelli: l'ex attaccante stroncato da un tumore rarissimo - CalcioWeb : Il calcio piange il suo bomber. Ex calciatore muore a 35 anni stroncato da un tumore rarissimo - - TeresaChiara98 : RT @rep_bari: È morto a 35 anni Rocco Augelli: l'ex attaccante stroncato da un tumore rarissimo [di LUCA GUERRA ] [aggiornamento delle 11:2… -

Ultime Notizie dalla rete : Rarissimo tumore Tumore al cervello uccide in pochi mesi promessa della pallavolo siciliana Il Messaggero Rarissimo tumore al cervello: morta a 18 anni Angelica, promessa della pallavolo

Finchè, lo scorso febbraio, i medici hanno scoperto una forma di tumore cerebrale rarissima: Angelica non si è persa d’animo, intenzionata a combattere quel brutto male con tutte le sue energie e con ...

Malattie rare, premiati i vincitori della VII edizione del Premio OMaR

A Vincenzo Manes il Premio Eugenio Aringhieri Roma – Sono 7 i vincitori della VII edizione del Premio OMaR per la Comunicazione su Malattie e Tumori Rari, per un totale di circa 20.000 euro di ...

Finchè, lo scorso febbraio, i medici hanno scoperto una forma di tumore cerebrale rarissima: Angelica non si è persa d’animo, intenzionata a combattere quel brutto male con tutte le sue energie e con ...A Vincenzo Manes il Premio Eugenio Aringhieri Roma – Sono 7 i vincitori della VII edizione del Premio OMaR per la Comunicazione su Malattie e Tumori Rari, per un totale di circa 20.000 euro di ...