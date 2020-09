NBA: i Denver Nuggets riaprono la serie (Di mercoledì 23 settembre 2020) Finali NBA lontane due vittorie per i Los Angeles Lakers che nella notte hanno dimezzato il loro vantaggio nella serie, perdendo per 114-106 contro i Denver Nuggets. Sette vite per la squadra di Jokic e Murray, ce la faranno di nuovo a piazzare la rimonta nella serie e a rovinare i piani di un’altra losangelena? I Denver Nuggets non mollano e sognano ancora la finale NBA I Denver Nuggets a tre vittorie dalla finale NBA(Photo by Denver Nuggets Instagram)Partita che già rappresenta un’ultima spiaggia per i Denver Nuggets che rischiano di sprofondare sul 3-0 o riaprire la serie. Il primo quarto vede i Lakers tentare subito lo strappo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 23 settembre 2020) Finali NBA lontane due vittorie per i Los Angeles Lakers che nella notte hanno dimezzato il loro vantaggio nella, perdendo per 114-106 contro i. Sette vite per la squadra di Jokic e Murray, ce la faranno di nuovo a piazzare la rimonta nellae a rovinare i piani di un’altra losangelena? Inon mollano e sognano ancora la finale NBA Ia tre vittorie dalla finale NBA(Photo byInstagram)Partita che già rappresenta un’ultima spiaggia per iche rischiano di sprofondare sul 3-0 o riaprire la. Il primo quarto vede i Lakers tentare subito lo strappo ...

