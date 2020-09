Coronavirus, seconda ondata in Italia prevista tra ottobre e novembre (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tra ottobre e novembre potrà esserci un altro picco dell'epidemia di Coronavirus . Se per ora in Italia la situazione sembra essere decisamente migliore rispetto agli altri paesi europei, non è detto ... Leggi su leggo (Di mercoledì 23 settembre 2020) Trapotrà esserci un altro picco dell'epidemia di. Se per ora inla situazione sembra essere decisamente migliore rispetto agli altri paesi europei, non è detto ...

fattoquotidiano : Coronavirus, l’elogio del Financial Times: “La dura lezione dell’Italia che tiene a bada la seconda ondata” - SkyTG24 : Covid-19, tra ottobre e novembre possibile nuovo picco in Italia: lo studio - fattoquotidiano : Coronavirus, Capua su La7: “Vaccino? Forse nella primavera del 2022. Situazione in Spagna, Francia, Inghilterra? Te… - maxi_ran : Ho una domanda (non sono complottista ne negazionista) ma in #Cina il #Coronavirus che fine ha fatto? Scomparso nel… - Francesco_Riz : RT @RaiNews: Scientific Reports: seconda ondata in Europa entro gennaio 2021 #coronavirus -