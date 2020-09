Allerta Meteo Emilia-Romagna: domani criticità “arancione” per forti temporali (Di mercoledì 23 settembre 2020) “Per la giornata di domani 24 settembre sono previsti sul territorio regionale piogge e temporali di moderata/forte intensità, con accumuli locali nel pomeriggio e sera anche superiori a 70 mm in 3 ore. Le precipitazioni saranno più probabili sull’Appennino centro-occidentale e pianura Emiliana centrale e orientale e ai fenomeni temporaleschi saranno associati fulminazioni, raffiche di vento forte e grandine. Nel corso della giornata si prevede anche una ventilazione sostenuta, con valori superiori a 60 km/h sul versante appenninico centro-occidentale“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diramato un’Allerta Meteo per “temporali, frane e piene dei corsi minori, piene dei fiumi, ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 23 settembre 2020) “Per la giornata di24 settembre sono previsti sul territorio regionale piogge edi moderata/forte intensità, con accumuli locali nel pomeriggio e sera anche superiori a 70 mm in 3 ore. Le precipitazioni saranno più probabili sull’Appennino centro-occidentale e pianurana centrale e orientale e ai fenomeni temporaleschi saranno associati fulminazioni, raffiche di vento forte e grandine. Nel corso della giornata si prevede anche una ventilazione sostenuta, con valori superiori a 60 km/h sul versante appenninico centro-occidentale“: la protezione civile regionale dell’ha diramato un’per “, frane e piene dei corsi minori, piene dei fiumi, ...

