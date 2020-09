Welfare, Dallaglio (Cerved): 'Quello aziendale esce irrobustito da esperienza Covid' (Di martedì 22 settembre 2020) Roma, 22 set. (Adnkronos) - Il Welfare aziendale "esce irrobustito dall'esperienza che abbiamo vissuto. C'è stato un salto di qualità anche dal punto di vista culturale. Abbiamo vissuto una accelerazione da parte del management delle imprese, con la consapevolezza del ruolo sociale che le aziende hanno in un contesto difficile". Lo ha detto Enea Dallaglio, ricercatore e partner di Innovation Team - Gruppo Cerved, nel corso della presentazione del rapporto Welfare Index Pmi 2020 di Generali Italia. "Nonsotante le difficoltà economiche, il fatto che le aziende non abbiano tagliato le spese per Welfare è una cosa straordinaria, bellissima, che dimostra non solo generosità, ma anche intelligenza: ... Leggi su iltempo (Di martedì 22 settembre 2020) Roma, 22 set. (Adnkronos) - Ildall'che abbiamo vissuto. C'è stato un salto di qualità anche dal punto di vista culturale. Abbiamo vissuto una accelerazione da parte del management delle imprese, con la consapevolezza del ruolo sociale che le aziende hanno in un contesto difficile". Lo ha detto Enea, ricercatore e partner di Innovation Team - Gruppo, nel corso della presentazione del rapportoIndex Pmi 2020 di Generali Italia. "Nonsotante le difficoltà economiche, il fatto che le aziende non abbiano tagliato le spese perè una cosa straordinaria, bellissima, che dimostra non solo generosità, ma anche intelligenza: ...

