Spagna: 241 morti per Covid-19 nelle ultime 24 ore (Di martedì 22 settembre 2020) La seconda ondata di Covid-19 in Spagna si fa più pesante giorno dopo giorno. Secondo i dati forniti dal Ministero della Sanità spagnola, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 241 morti per coronavirus. Come riporta il quotidiano El Pais si tratta del numero di vittime più alto della seconda ondata, mentre durante la prima il record era stato di 950 morti in un solo giorno. nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono stati in tutto 3.125 casi. Gran Bretagna: da Johnson appello per evitare nuovo lockdown L'allerta sul coronavirus sale da 4 a 5 in Gran Bretagna, con il Premier Boris Johnson che ha parlato in serata alla nazionale. Il Covid-19, ha annunciato, sta "tornando a diffondersi in maniera ...

