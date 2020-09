Milan scatenato | Calabria assicura | “Siamo in totale fiducia | i risultati arrivano”

Leggi su itasportpress

(Di martedì 22 settembre 2020) Ilsembra non avere limiti: 13consecutivi in campionato, considerando la prima giornata della nuova stagione e le partite in seguito alla ripresa dal lockdown. Numeri che certificano un importante ritorno ad alti livelli da parte del club rossonero.caption id="attachment 1025073" align="alignnone" width="1024" Zlatan Ibrahimovic,(Getty Images)/captionIl terzino Davideha spiegato le ragioni di questo momento magico ai microfoni diTV: "I singoli possono fare la differenza, noi abbiamo singoli importanti in questa squadra. Poi ovviamente dipende anche dallo stato mentale del gruppo, in questo momento stiamo in, siamo sicuri di quello che facciamo, siamo convinti che non è una cosa ...