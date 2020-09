La fase nuova di Zingaretti e quella di Conte (che però assomiglia a quella vecchia) (Di martedì 22 settembre 2020) Ecco, la fase è cambiata, perché il voto, amministrativo, locale, anche se “non si vota sul governo” è sempre, inevitabilmente un voto politico. Basta vederli e sentirli per capire il punto. Nicola Zingaretti, visibilmente sollevato, poco dopo le cinque, in conferenza stampa, traduce in linea, si sarebbe detto una volta, la spinta che arriva dalle urne. Anche il lessico è rinfrescato. Parla di “nuova agenda”, innovazione semantica rispetto a quando andava di moda il “tagliando” e la “verifica”, di un “patto per le riforme” e di un “cantiere per rinnovare il Pd”. nuova agenda consiste, innanzitutto, nel mettere un punto fermo sulle grandi incompiute di questi mesi, i decreti sicurezza (già scritti nell’accordo ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 22 settembre 2020) Ecco, laè cambiata, perché il voto, amministrativo, locale, anche se “non si vota sul governo” è sempre, inevitabilmente un voto politico. Basta vederli e sentirli per capire il punto. Nicola, visibilmente sollevato, poco dopo le cinque, in conferenza stampa, traduce in linea, si sarebbe detto una volta, la spinta che arriva dalle urne. Anche il lessico è rinfrescato. Parla di “agenda”, innovazione semantica rispetto a quando andava di moda il “tagliando” e la “verifica”, di un “patto per le riforme” e di un “cantiere per rinnovare il Pd”.agenda consiste, innanzitutto, nel mettere un punto fermo sulle grandi incompiute di questi mesi, i decreti sicurezza (già scritti nell’accordo ...

