Elezioni e referendum 2020, vincitori e vinti – Conte si rafforza, Zingaretti può capitalizzare, si rivede Di Maio. Il Renzusconi è solo un ricordo (Di martedì 22 settembre 2020) Nelle coppe europee di calcio il pareggio vale doppio e quindi una vittoria e l’esempio calza perfettamente al tre a tre delle Regionali che si affianca al trionfo del Sì nel referendum sul taglio dei parlamentari. E se c’è una vittoria, ci sono anche dei vincitori e degli sconfitti. Dei primi se ne contano tre, senza alcun dubbio: il premier Giuseppe Conte, il segretario del Pd Nicola Zingaretti, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Anche i perdenti si possono raffigurare in una sconsolata trinità: il sovranista ciarliero Matteo Salvini e gli aspiranti moderati di un centro che non c’è, Matteo Renzi e Silvio Berlusconi. Cominciamo, ovviamente, dai vincitori. Giuseppe Conte. Per settimane, se non mesi, un variopinto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) Nelle coppe europee di calcio il pareggio vale doppio e quindi una vittoria e l’esempio calza perfettamente al tre a tre delle Regionali che si affianca al trionfo del Sì nelsul taglio dei parlamentari. E se c’è una vittoria, ci sono anche deie degli sconfitti. Dei primi se ne contano tre, senza alcun dubbio: il premier Giuseppe, il segretario del Pd Nicola, il ministro degli Esteri Luigi Di. Anche i perdenti si possono raffigurare in una sconsolata trinità: il sovranista ciarliero Matteo Salvini e gli aspiranti moderati di un centro che non c’è, Matteo Renzi e Silvio Berlusconi. Cominciamo, ovviamente, dai. Giuseppe. Per settimane, se non mesi, un variopinto ...

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni referendum Referendum, i risultati definitivi: il Sì sfiora il 70%, ora riforme e legge elettorale. La diretta Fanpage.it Spread Btp/Bund in calo a 139 punti

Come hanno evidenziato da Mps Capital Services, già da ieri si sono intensificati gli acquisti sui titoli di Stato dopo i primi exit pool che indicavano per le elezioni regionali e il referendum un ...

Corniglia: “Adesso che ha vinto il sì parlano tutti di vittoria scontata”

MONTALTO – “Il si al referendum conferma le quattro votazioni favorevoli alla riforma espresse dal Parlamento. Una vittoria che adesso quasi tutti definiscono scontata”. Così afferma Francesco Cornigl ...

