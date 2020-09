Agenzia Ricerca Biomedica, Raggi candida Roma E sede ideale (Di martedì 22 settembre 2020) Roma, ITALPRESS, - Roma si candida a ospitare la sede dell'Agenzia Europea per la Ricerca Biomedica e per fronteggiare le crisi sanitarie. E' quanto si legge in una lettera che la Sindaca di Roma, ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 22 settembre 2020), ITALPRESS, -sia ospitare ladell'Europea per lae per fronteggiare le crisi sanitarie. E' quanto si legge in una lettera che la Sindaca di, ...

europainitalia : .@vonderleyen: “Dobbiamo costruire un’Unione europea della sanità più forte, con ? un programma #EU4Health adatto a… - luisaregimenti : Raggi e Zingaretti promuovono oggi Roma come sede per l'Agenzia europea per la ricerca biomedica e la gestione dell… - infoitinterno : Roma, la Raggi scrive a Conte: «La Capitale si candida a ospitare la sede dell'Agenzia europea per la ricerca biome… - rep_roma : Raggi, lettera al premier Conte: 'A Roma l'Agenzia Europea per la Ricerca Biomedica. Ma non all'ex Forlanini' [di M… - Notiziedi_it : Sanità, Raggi scrive a Conte: “Roma sede ideale per l’Agenzia europea per la ricerca biomedica” -