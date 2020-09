Regionali Puglia | gaffe di BellanovaItalia Viva al comizio per Scalfarotto | “Chiediamo il voto per Emiliano”

Regionali Puglia, gaffe di Bellanova(Italia Viva) al comizio per Scalfarotto: “Chiediamo il voto per Emiliano” (Di lunedì 21 settembre 2020) Non è passata inosservata la gaffe della ministra delle Politiche Agricole Teresa Bellanova che durante un incontro elettorale a Brindisi ha chiesto il voto per Michele Emiliano e non per il candidato di Italia Viva Ivan Scalfarotto. Bellanova era alle battute finali insieme al candidato presidente della Regione Puglia per Italia Viva, Ivan Scalfarotto e la deputata Maria Elena Boschi, nel suo appello ai presenti ha detto: “E per questo chiediamo un voto per Michele Emiliano”, rivale di Scalfarotto alle Regionali pugliesi. Poi, alla protesta di Boschi e del pubblico, la ministra si è corretta. Sono in tutto otto i candidati per il ruolo di governatore ... Leggi su tpi (Di lunedì 21 settembre 2020) Non è passata inosservata ladella ministra delle Politiche Agricole Teresa Bellanova che durante un incontro elettorale a Brindisi ha chiesto ilper Michele Emiliano e non per il candidato di ItaliaIvan. Bellanova era alle battute finali insieme al candidato presidente della Regioneper Italia, Ivane la deputata Maria Elena Boschi, nel suo appello ai presenti ha detto: “E per questo chiediamo unper Michele Emiliano”, rivale diallepugliesi. Poi, alla protesta di Boschi e del pubblico, la ministra si è corretta. Sono in tutto otto i candidati per il ruolo di governatore ...

