Lavoro e divario di genere: quattro regioni del Mezzogiorno fanalino di coda in Ue (Di lunedì 21 settembre 2020) Tra i cinque territori europei con il maggiore divario di genere nel Lavoro figurano quattro regioni italiane: Puglia, Basilicata, Campania e Calabria. Lo si legge nell'Eurostat Regional Yearbook 2020. La maglia nera in Europa va pero' alla regione della Grecia Centrale, dove il tasso del divario di genere e' del 30,8 per cento. "La meta' delle regioni dell'Ue (120 su 240) ha registrato un divario di genere nell'occupazione a doppia cifra nel 2019. Questa situazione e' particolarmente evidente nell'Europa meridionale, dove i tassi dell'occupazione femminile tendono ad essere particolarmente bassi", si legge nel Regional Yearbook 2020.

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro divario Lavoro e divario di genere: quattro regioni del Mezzogiorno fanalino di coda in Ue Il Denaro Pallavolo, il campionato della Millenium inizia con un ko: Trento si impone 3-0

Finalmente al via il campionato dopo tanti mesi di attesa. Davanti alle Leonesse di Brescia si prospetta la bestia nera Delta Despar Trentino, che tanto ha fatto soffrire nelle passate stagioni e si c ...

FISCO. AZIENDE ORTOFRUTTICOLE ESCLUSE DALL’ESONERO CONTRIBUTIVO. COLDIRETTI VENETO: GARANTIRE REDDITIVITA’ A TUTTE LE IMPRESE

19 settembre 2020 – L’esonero straordinario dai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro è un intervento indispensabile a sostegno delle filiere agroalim ...

Lavoro: Eurostat, Sud Italia al top per divario di genere

(ANSA) - BRUXELLES, 21 SET - Tra i cinque territori europei con il maggiore divario di genere nel lavoro figurano quattro regioni italiane: Puglia, Basilicata, Campania e Calabria. Lo si legge nell'Eu ...

