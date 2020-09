Lady Allan saluta Napoli: “Mi mancherai, momenti indimenticabili. Torneremo” (Di lunedì 21 settembre 2020) Con un lungo post su Instagram, la compagna di Allan ha salutato la città dove ha vissuto per 5 anni, Napoli: “Napoli non mi rendevo conto di quanto mi mancherai, finché è arrivato il giorno di salutarci.. Il momento di andare via della città che è stata casa mia per 5 anni. Sono grata a Dio per tutto quello che ho vissuto qui… Vado via portando tanti bei momenti nel cuore, amicizie vere e tanti insegnamenti! Quante belle persone ho conosciuto!!! Che esperienza di vita è stata per me. Non voglio dire addio, ma un arrivederci… Sicuramente ci vediamo tante altre volte. Grazie di tutto!!! Sei unica!!!”. Visualizza questo post su Instagram Napoli non mi rendevo ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 21 settembre 2020) Con un lungo post su Instagram, la compagna dihato la città dove ha vissuto per 5 anni,: “non mi rendevo conto di quanto mi, finché è arrivato il giorno dirci.. Il momento di andare via della città che è stata casa mia per 5 anni. Sono grata a Dio per tutto quello che ho vissuto qui… Vado via portando tanti beinel cuore, amicizie vere e tanti insegnamenti! Quante belle persone ho conosciuto!!! Che esperienza di vita è stata per me. Non voglio dire addio, ma un arrivederci… Sicuramente ci vediamo tante altre volte. Grazie di tutto!!! Sei unica!!!”. Visualizza questo post su Instagramnon mi rendevo ...

