Elezioni in Toscana | Giani è il nuovo presidente | Sarò sindaco tra i sindaci Ceccardi si congratula

you_trend : ?? Riepilogo risultati elezioni #regionali e #referendum Referendum: Sì ? Puglia: Emiliano (CSX) ? Veneto: Zaia (CD… - you_trend : ?? Liste più votate alle elezioni #regionali Campania, Marche, Puglia, Toscana: Partito Democratico Liguria: Cambi… - Agenzia_Ansa : ??DIRETTA REGIONALI| TOSCANA (proiezioni) - @EugenioGiani (centrosinistra) 46,5% - @SusannaCeccardi (centrodestra)… - ECostagli : RT @marcofurfaro: Complimenti a Eugenio Giani, nuovo presidente della Toscana. Ha vinto una comunità che non si arrende all'odio, che fa de… - PMurroccu : RT @GAngrilli: M5 Scappati di casa è GAME OVER 2015 2020 Veneto 11,87% 3,3% Toscana 15,05% 6,4% M… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Toscana

Iniziato lo spoglio delle schede del referendum, a seguire quello delle elezioni regionali della Toscana. Domani le comunali di Cascina e Orciano PISA — Affluenza attorno al 65 per cento in provincia ...Non c’è stata la sorpresa. In attesa dei dati definitivi, il voto popolare del referendum ha confermato la riforma pentastellata per ridurre il numero dei parlamentari di 345 unità. Attualmente sono s ...