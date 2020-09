Digital Magics con CDP Venture Sgr investono in 6 startup (Di lunedì 21 settembre 2020) (Teleborsa) – Digital Magics e CDP Venture Capital Sgr – Fondo Nazionale Innovazione supportano il round di investimento in 6 start-up italiane per un controvalore pari a oltre 3,5 milioni di euro. CDP Venture Capital Sgr partecipa con risorse per circa 1,6 milioni di euro, attraverso il Fondo Acceleratori e il Fondo Italia Venture II, che coinveste in una delle start-up. Digital Magics ha mette sul piatto circa 300 mila euro, il resto viene approntato da una serie di investitori professionali. Il processo si è svolto interamente durante il periodo del lockdown e conferma il significativo interesse da parte degli investitori e delle istituzioni verso l’asset class delle start-up. Marco Gay, Amministratore Delegato di Digital ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 21 settembre 2020) (Teleborsa) –e CDPCapital Sgr – Fondo Nazionale Innovazione supportano il round di investimento in 6 start-up italiane per un controvalore pari a oltre 3,5 milioni di euro. CDPCapital Sgr partecipa con risorse per circa 1,6 milioni di euro, attraverso il Fondo Acceleratori e il Fondo ItaliaII, che coinveste in una delle start-up.ha mette sul piatto circa 300 mila euro, il resto viene approntato da una serie di investitori professionali. Il processo si è svolto interamente durante il periodo del lockdown e conferma il significativo interesse da parte degli investitori e delle istituzioni verso l’asset class delle start-up. Marco Gay, Amministratore Delegato di...

