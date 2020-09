Coronavirus, Usa verso i 200 mila morti. Metà della Francia è “zona rossa”. Madrid: nuove restrizioni per 850mila cittadini (Di lunedì 21 settembre 2020) Sono più di 31 milioni i casi nel mondo secondo i nuovi dati della John Hopkins University parlano di 31.028.757 contagi Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 21 settembre 2020) Sono più di 31 milioni i casi nel mondo secondo i nuovi datiJohn Hopkins University parlano di 31.028.757 contagi

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, ritorno alla normalità non prima del Natale 2021. Così l'immunologo Anthony #Fauci, capo della task f… - fattoquotidiano : Coronavirus, Madrid pronta al nuovo lockdown: restrizioni per 850mila persone. L’India verso il sorpasso degli Usa… - RobertoBurioni : Il 25 agosto parlavamo su Medical Facts di un matrimonio al chiuso senza precauzioni in Maine, causa di 57 contagi… - etrezzi : RT @RobertoBurioni: Il 25 agosto parlavamo su Medical Facts di un matrimonio al chiuso senza precauzioni in Maine, causa di 57 contagi e du… - Rubra5 : RT @PossidonioGiord: #Trump disse che se ci fossero stati #solo 100 mila morti sarebbe stato fatto un 'buon lavoro'. Oggi gli USA supereran… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Usa Coronavirus. Nel mondo 31 milioni di contagi, in Usa quasi 200mila morti Rai News Business news: Messico, governo chiede di estendere di un altro mese restrizioni al traffico terrestre con Usa

Città del Messico, 21 set 01:00 - (Agenzia Nova) - Il governo del Messico ha chiesto agli Stati Uniti di estendere per un altro mese le restrizioni al traffico terrestre non essenziale alla frontiera ...

La maggior parte degli americani dichiara di non aver fiducia in Trump sul vaccino

Il presidente Trump continua a promettere che un vaccino per il coronavirus sarà presto disponibile negli USA, sottolineando che sarà un vaccino efficiente e sicuro. Tuttavia, la maggior parte degli a ...

Borsa Milano sotto pressione in scia alle altre Borse europee

(Teleborsa) - Giornata negativa per Piazza Affari e le altre Borse europee, che scambiano in ribasso in scia alla performance negativa dell'Asia e sulle preoccupazioni generate dall'impennata di casi ...

Città del Messico, 21 set 01:00 - (Agenzia Nova) - Il governo del Messico ha chiesto agli Stati Uniti di estendere per un altro mese le restrizioni al traffico terrestre non essenziale alla frontiera ...Il presidente Trump continua a promettere che un vaccino per il coronavirus sarà presto disponibile negli USA, sottolineando che sarà un vaccino efficiente e sicuro. Tuttavia, la maggior parte degli a ...(Teleborsa) - Giornata negativa per Piazza Affari e le altre Borse europee, che scambiano in ribasso in scia alla performance negativa dell'Asia e sulle preoccupazioni generate dall'impennata di casi ...