Calcio, Italia-Olanda a Begamo per le vittime del Covid (Di lunedì 21 settembre 2020) Dopo l`ufficializzazione dello spostamento da Parma a Firenze dell`amichevole Italia-Moldova (7 ottobre), la Figc ha definito, d`intesa con Knvb e Uefa, anche la nuova sede di Italia-Paesi Bassi, 4ª giornata di Nations League: si disputerà allo Stadio `Atleti Azzurri d`Italia` di Bergamo mercoledì 14 ottobre (ore 20.45). Lo spostamento da Milano a Bergamo è motivato dal fatto di non utilizzare il più grande stadio Italiano, il `Meazza`, in un incontro a porte chiuse, optando per uno stadio recentemente rinnovato per ospitare la Champions League e una città simbolo per il prezzo pagato in termini di vittime durante la pandemia Covid-19.Gli Azzurri, che saranno a Bergamo dal 12 ottobre, avranno l`occasione di rendere un omaggio alla città, ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 21 settembre 2020) Dopo l`ufficializzazione dello spostamento da Parma a Firenze dell`amichevole-Moldova (7 ottobre), la Figc ha definito, d`intesa con Knvb e Uefa, anche la nuova sede di-Paesi Bassi, 4ª giornata di Nations League: si disputerà allo Stadio `Atleti Azzurri d`` di Bergamo mercoledì 14 ottobre (ore 20.45). Lo spostamento da Milano a Bergamo è motivato dal fatto di non utilizzare il più grande stadiono, il `Meazza`, in un incontro a porte chiuse, optando per uno stadio recentemente rinnovato per ospitare la Champions League e una città simbolo per il prezzo pagato in termini didurante la pandemia-19.Gli Azzurri, che saranno a Bergamo dal 12 ottobre, avranno l`occasione di rendere un omaggio alla città, ...

