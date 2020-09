Coronavirus, bollettino 20 settembre 2020: +1.587 nuovi positivi su 83.428 tamponi (Di domenica 20 settembre 2020) Il bollettino diffuso dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute sulla diffusione del contagio da Coronavirus COVID-19 in Italia non si discosta troppo dall'andamento degli ultimi giorni. Meno positivi rispetto a ieri - 1.587 contro i 1.638 - ma anche oltre 20mila tamponi in meno. Continuano a crescere, seppur lievemente, i posti letto occupati in terapia intensiva e nei reparti COVID.In particolare, i dati più rilevanti sono i seguenti:- 1.587 nuovi casi (ieri erano stati 1.638) - 298.156 casi totali - 15 morti (ieri erano stati 24) - 35.707 morti in totale - 635 nuovi guariti (ieri erano stati 909) - 222 persone in terapia intensiva (ieri erano 215) - 218.351 dimessi e guariti in totale - 41.511 persone in isolamento domiciliare - 2.365 persone ricoverate con ... Leggi su blogo (Di domenica 20 settembre 2020) Ildiffuso dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute sulla diffusione del contagio daCOVID-19 in Italia non si discosta troppo dall'andamento degli ultimi giorni. Menorispetto a ieri - 1.587 contro i 1.638 - ma anche oltre 20milain meno. Continuano a crescere, seppur lievemente, i posti letto occupati in terapia intensiva e nei reparti COVID.In particolare, i dati più rilevanti sono i seguenti:- 1.587casi (ieri erano stati 1.638) - 298.156 casi totali - 15 morti (ieri erano stati 24) - 35.707 morti in totale - 635guariti (ieri erano stati 909) - 222 persone in terapia intensiva (ieri erano 215) - 218.351 dimessi e guariti in totale - 41.511 persone in isolamento domiciliare - 2.365 persone ricoverate con ...

