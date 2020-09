Previsioni Meteo oggi domenica 20 settembre | ALLERTA METEO (Di domenica 20 settembre 2020) Per la giornata di oggi Previsioni METEO domenica 20 settembre 2020: cieli coperti su tutta la penisola con possibili e radi schiarimenti al sud. Mari generalmente mossi. I venti saranno deboli e moderati. Temperature variabili. Analisi delle temperature, nuvolosità venti e mari nelle varie ore della giornata. 📅 domenica #20settembre 🔔 #ALLERTAgialla in Toscana e Veneto. … L'articolo Previsioni METEO oggi domenica 20 settembre ALLERTA METEO proviene da www.METEOweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 20 settembre 2020) Per la giornata di202020: cieli coperti su tutta la penisola con possibili e radi schiarimenti al sud. Mari generalmente mossi. I venti saranno deboli e moderati. Temperature variabili. Analisi delle temperature, nuvolosità venti e mari nelle varie ore della giornata. 📅#20🔔 #gialla in Toscana e Veneto. … L'articolo20proviene da www.week.com.

