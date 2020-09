Tiziano Ferro vuole supportare economicamente la famiglia di Willy (Di venerdì 18 settembre 2020) Latina e ColleFerro non sono così distanti. Anche per questo, Tiziano Ferro su Willy ha le idee molto chiare. La vicenda dell’assassinio brutale del 21enne davanti a un locale della cittadina in provincia di Frosinone ha colpito molto il cantante, in uscita con un nuovo album di cover. In un’intervista al Corriere della Sera, Tiziano Ferro si è detto disposto a sostenere anche economicamente la famiglia del ragazzo pestato a morte a ColleFerro. LEGGI ANCHE > La procura accusa i quattro indagati per la morte di Willy di omicidio volontario Tiziano Ferro su Willy: «Disposto ad aiutare la famiglia» ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 18 settembre 2020) Latina e Collenon sono così distanti. Anche per questo,suha le idee molto chiare. La vicenda dell’assassinio brutale del 21enne davanti a un locale della cittadina in provincia di Frosinone ha colpito molto il cantante, in uscita con un nuovo album di cover. In un’intervista al Corriere della Sera,si è detto disposto a sostenere ancheladel ragazzo pestato a morte a Colle. LEGGI ANCHE > La procura accusa i quattro indagati per la morte didi omicidio volontariosu: «Disposto ad aiutare la» ...

