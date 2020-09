Naomi Campbell | la Venere Nera è in Italia | dove incontrarla | FOTO (Di venerdì 18 settembre 2020) La sempre bellissima Naomi Campbell irradia fascino e sensualità come farebbe una stella con la luce. E da anni ed anni continua ad incantare tutti quanti. Visualizza questo post su Instagram ❤️ My first public appearance in 6 months @bulgari #Barocko #Bvlgari #BvlgariHighJewelry Un post condiviso da Naomi Campbell (@Naomi) in data: 17 … L'articolo Naomi Campbell la Venere Nera è in Italia dove incontrarla FOTO proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 18 settembre 2020) La sempre bellissimairradia fascino e sensualità come farebbe una stella con la luce. E da anni ed anni continua ad incantare tutti quanti. Visualizza questo post su Instagram ❤️ My first public appearance in 6 months @bulgari #Barocko #Bvlgari #BvlgariHighJewelry Un post condiviso da(@) in data: 17 … L'articololaè inproviene da YesLife.it.

Elaman58 : Io pretendo di vedere la carta d' identità. Perché se lei ha 42 anni, io sono Naomi Campbell #licianuneznotforall - dadagioia : RT @CleliaMussari: Quando vi voglio salutare per augurarvi buonagiornata ma non mi sento esattamente Naomi Campbell ?? - licprospero : RT @CleliaMussari: Quando vi voglio salutare per augurarvi buonagiornata ma non mi sento esattamente Naomi Campbell ?? - darivabeh : Stephanie Seymour, Carla Bruni, Claudia Shiffer, Naomi Campbell, Jasmeen Ghauri, Nadege, Helena Christensen, Linda… - Fab79243964 : @Blackandblue16 Oggi è il compleanno di mio nipote un mini Nicolò Barella quindi se arrivasse anche Naomi Campbell… -

Ultime Notizie dalla rete : Naomi Campbell Naomi Campbell denunciata dall'ex fidanzato russo che rivuole i suoi averi (del valore di 2,5 milioni di euro) Corriere della Sera MADDALENA CORVAGLIA, fisico da urlo: guarda che verticale! Le foto delle Vip

Maddalena Corvaglia mostra una forma fisica semplicemente strepitosa. La showgirl si allena sempre moltissimo e i risultati si vedono. "Ecco tre esercizi specifici per lavorare gli addominali e prepar ...

Claudia Schiffer posta una foto ai giardini della Reggia di Venaria e ricorda il set di un anno fa

Claudia Schiffer ha nel cuore Torino. Ieri, la top model tedesca - forse la più famosa insieme a Naomi Campbell negli anni 90 - ha postato uno scatto sul suo profilo Instagram dove la si vede ...

Niente post per 24ore basta?

È andato in onda lo ‘sciopero’ di un giorno (uno, proprio così) di alcune star americane contro le piattaforme web (Instagram e Facebook) di Mark Zuckerberg. Sanzione scelta: niente post per 24 ore! M ...

Maddalena Corvaglia mostra una forma fisica semplicemente strepitosa. La showgirl si allena sempre moltissimo e i risultati si vedono. "Ecco tre esercizi specifici per lavorare gli addominali e prepar ...Claudia Schiffer ha nel cuore Torino. Ieri, la top model tedesca - forse la più famosa insieme a Naomi Campbell negli anni 90 - ha postato uno scatto sul suo profilo Instagram dove la si vede ...È andato in onda lo ‘sciopero’ di un giorno (uno, proprio così) di alcune star americane contro le piattaforme web (Instagram e Facebook) di Mark Zuckerberg. Sanzione scelta: niente post per 24 ore! M ...