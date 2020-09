Impresentabili | Paolino Fi | “Sono candidabile ed eleggibile”

(Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoC’è anche il nome di Monicacandidata di Forza Italia alle prossime Regionali tra i nomi deglielencati ieri dalla Commissione Antimafia. “Alla vigilia delle elezioni regionali ecco che spunta fuori il grillino di turno che, dall’alto del suo giudizio morale mi definisce ‘impresentabile’ per destabilizzare l’elettorato. Lo ribadisco ancora una volta: sono candidabilissima, eleggibile e non sono mai stata condannata. Lo dice la legge non io, né altri depositari della verità”, commenta la. “A tutti gli amici chiedo di non credere a queste falsità diffuse solo per creare confusione. Vado avanti, a testa alta, contro il fango di chi pensa di poter calpestare la legge e la dignità delle ...

Sono nove i candidati ‘impresentabili’ nelle liste per il voto regionale in Campania. In cinque sono in liste che appoggiano Vincenzo De Luca, quattro invece in quelle per Stefano Caldoro. Lo rivela N ...In tutto sono tredici e la Campania ne ha ben nove. Sono gli «impresentabili», individuati dalla commissione parlamentare antimafia presieduta da Nicola Morra, nelle liste per le elezioni regionali di ...Sui 13 indagati ben 12 sono candidati in Puglia e Campania. L’ultimo nome analizzato dalla Commissione Antimafia sarebbe in Valle D’Aosta. I candidati, così detti impresentabili, sarebbero in totale 1 ...