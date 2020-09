Il Paradiso delle signore in onda alle 14 lunedì e martedì | mistero Adelaide | è in pericolo?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 18 settembre 2020) Ilvola nel pomeriggio di Rai 1, ascolti eccezionali per la soap tutta italiana, una scommessa vinta per la rete. Rai 1 non vuole perdere neppure uno spettatore ed è per questo che lunedì 21 settembre e martedì 22 settembre 2020 la soap andrà inlo stesso, nonostante le variazioni di palinsesto. La Rai ha infatti scelto di non mandare inOggi è un altro giorno nel pomeriggio della rete e di dare spazio all’informazione con le ultime notizie sulle elezioni, intorno15. Ma prima,14 subito dopo il Tg, si potranno seguire i nuovi episodi de Il. E non potevano quindi mancare le nostre anticipazioni: che cosa ...