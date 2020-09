Beach volley | Europei 2020 | avanti tutte le coppie azzurre

(Di venerdì 18 settembre 2020) Buone notizie daglidi Jurmaladi: le treproseguono la loro avventura. Marta Menegatti e Viktoria Orsdi Toth hanno superato il primo turno ad eliminazione diretta, sconfiggendo le russe Bocharova/Voronina al tie-break (23-21, 13-21, 15-12). Primo set in cui lehanno rincorso fin dall’inizio completando però la rimonta nel finale; stesso avvio nella seconda frazione, dove però Marta e Viki si sono spente cedendo alle avversarie. Nel tie-break la lotta punto a punto si è risolta poi a favore delle, che hanno incrementato il vantaggio. Vittoria al tie-break anche per Paolo Nicolai e Daniele Lupo nell’ultimo match del girone E contro i tedeschi Dollinger/Winter ...

Nicolai/Lupo ci sono! Dopo la rimonta subita contro la coppia bielorussa Dziadikou/Piatkuska, la coppia numero uno italiana piazza la rimonta vincente (2-1) contro i tedeschi Dollinger/Winter e accede ...Sconfitta a testa alta per Adrian Carambula e Jakob Windisch nella sfida di finale del girone preliminare del Campionato Europeo di Jurmala ripreso oggi dopo lo stop di ieri a causa della mareggiata c ...I giganti della Prima squadra hanno appena disputato l’esordio ufficiale e domenica vivranno il secondo atto delle semifinali di Supercoppa, ma intanto si è messo in moto tutto l’altro mondo Lube. Men ...