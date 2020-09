Medio Oriente. Jabarin (Al-Haq): “Ultimo colpo alla soluzione dei due stati” (Di mercoledì 16 settembre 2020) ROMA – “Gli ‘Accordi di Abramo’ sono una dichiarazione di guerra: il governo di Benjamin Netanyahu non ha mai lavorato seriamente al dialogo e alla pace con i palestinesi; al contrario in questi anni ha aumentato la morsa dell’occupazione militare, uccidendo, imprigionando e spingendo nella povertà migliaia di palestinesi. Se temo una nuova intifada? Potrebbe accadere di peggio“. Shawan Jabarin è il direttore di Al-Haq (“diritto”, in arabo), ong che dal 1979 si batte per i diritti dei palestinesi. Leggi su dire (Di mercoledì 16 settembre 2020) ROMA – “Gli ‘Accordi di Abramo’ sono una dichiarazione di guerra: il governo di Benjamin Netanyahu non ha mai lavorato seriamente al dialogo e alla pace con i palestinesi; al contrario in questi anni ha aumentato la morsa dell’occupazione militare, uccidendo, imprigionando e spingendo nella povertà migliaia di palestinesi. Se temo una nuova intifada? Potrebbe accadere di peggio“. Shawan Jabarin è il direttore di Al-Haq (“diritto”, in arabo), ong che dal 1979 si batte per i diritti dei palestinesi.

matteosalvinimi : Questo storico accordo per la pace in Medio Oriente è una splendida notizia. Oggi a Washington con il presidente… - AnnalisaChirico : L’accordo firmato con Bahrein, dopo quello con Emirati arabi, segna inizio di una nuova normalità per Israele come… - MediasetTgcom24 : Usa, firmati gli Accordi di Abramo tra Israele ed Emirati-Bahrein | Trump: 'Giorno storico per la pace in Medio Ori… - Marilenapas : RT @repubblica: Il nuovo Medio Oriente che emerge dall'accordo Israele-Emirati-Bahrein - 1899ViaBerchet : RT @mat_brandi: #Obama sganciava tonnellate di bombe in giro per il mondo e i media lo dipingevano come un filantropo. #Trump sta letteral… -