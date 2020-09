Coronavirus, oggi in Italia 6 morti, 1.501 nuovi casi e 759 guariti: la geografia del contagio Regione per Regione e tutti i DATI dei ricoveri in Ospedale (Di sabato 12 settembre 2020) I DATI ufficiali sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 6 morti, 759 guariti e 1.501 nuovi casi su 92.706 tamponi. oggi è risultato positivo l’1,61% dei tamponi effettuati, una percentuale in linea con quella degli ultimi giorni e delle ultime settimane. Le Regioni con il più alto numero di nuovi casi sono state oggi Lombardia (269), Lazio (155), Emilia Romagna (138), Veneto (138), Toscana (138), Liguria (112) e Campania (103). Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 286.297 casi totali 35.603 morti 213.191 ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 12 settembre 2020) Iufficiali sulla pandemia diforniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore inci sono stati 6, 759e 1.501su 92.706 tamponi.è risultato positivo l’1,61% dei tamponi effettuati, una percentuale in linea con quella degli ultimi giorni e delle ultime settimane. Le Regioni con il più alto numero disono stateLombardia (269), Lazio (155), Emilia Romagna (138), Veneto (138), Toscana (138), Liguria (112) e Campania (103). Il bilancio aggiornato adinè di: 286.297totali 35.603213.191 ...

