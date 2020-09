Incentivi auto - Ecobonus, domani finiranno i fondi per la fascia 91-110 g/km (Di giovedì 10 settembre 2020) Salvo improbabili sorprese, finiranno domani gli Incentivi allacquisto di auto con emissioni di anidride carbonica comprese tra 91 e 110 g/km, Oggi, alla chiusura delle concessionarie, dei cento milioni stanziati con il cosiddetto decreto agosto, disponibili per gli acquisti effettuati a partire dal 15 del mese scorso, ne erano rimasti in cassa poco più di tre. Curiosamente, però, sono ancora disponibili 1,2 milioni residui dei 50 stanziati, a partire dall1 agosto, dal vecchio (ma meno generoso) decreto rilancio e terminati dopo una settimana (ma in quel caso la somma era destinata a un insieme più ampio di vetture, visto che riguardava tutte quelle con emissioni comprese tra 61 e 110 g/km). Probabilmente ciò è dovuto allo spostamento di alcune prenotazioni effettuate nella prima ... Leggi su quattroruote

laurasabatini3 : RT @quattroruote: #Incentivi #auto: #Ecobonus, domani finiranno i fondi per la fascia 91-110 g/km di #CO2. Vanno invece al rallentatore le… - quattroruote : #Incentivi #auto: #Ecobonus, domani finiranno i fondi per la fascia 91-110 g/km di #CO2. Vanno invece al rallentato… - quattroruote : #Ambiente, il boomerang degli #incentivi: secondo uno studio di NE Nomisma Energia, i contributi per la diffusione… - ANSA_Motori : Eco-incentivi, aggiornata la guida per i rivenditori di auto #ANSAmotori - Federic98234963 : RT @TgrRaiFVG: Dopo la crisi, durante il periodo della sospensione delle attività, torna a muoversi il settore auto: vendite e nuove immatr… -