Ponte Morandi: “Chi ha sbagliato pagherà”, ripete Conte dopo due anni dalla tragedia (Di venerdì 14 agosto 2020) In occasione della giornata in ricordo delle vittime del Ponte Morandi, il premier Giuseppe Conte rinnova il suo impegno per migliorare la sicurezza della rete stradale. Il premier Giuseppe Conte ha partecipato alla cerimonia per ricordare le vittime del crollo del Ponte Morandi che occorre proprio a pochi giorni dall’inaugurazione della nuova struttura, fondamentale … L'articolo Ponte Morandi: “Chi ha sbagliato pagherà”, ripete Conte dopo due anni dalla tragedia proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

luigidimaio : Sul nuovo Ponte di Genova sono stati issati 43 piloni per ricordare le 43 vittime innocenti del crollo del ponte Mo… - emergenzavvf : Due anni fa in uno scenario di 'guerra' 400 #vigilidelfuoco lavorarono senza sosta per il salvataggio di persone tr… - matteosalvinimi : Grazie alla Comunità di Genova, giustizia vera per chi non c’è più e per le loro famiglie. #PonteMorandi - MonkeyBAF : RT @mefeelbaby: foto di oggi alla cerimonia di commemorazione delle vittime del Ponte Morandi - UnoNemoNessuno : RT @virginiaraggi: Due anni fa la tragedia del crollo del ponte Morandi, a Genova. Roma ricorda le 43 vittime e si stringe alle loro famigl… -